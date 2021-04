Quei dieci milioni messi sul piatto per il rinnovo di Dybala, e rifiutati dall'entourage di Paulo, sono gli stessi che potrebbe guadagnare Sergio Aguero se il Kun decidesse di andare a Torino. Il City ha già annunciato che a fine stagione si svincolerà a zero, l'idea della Juve sarebbe quella di vendere Dybala quest'estate per evitare il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno, e quella stessa cifra che hanno proposto a lui verrebbe data, eventualmente, ad Aguero. Prendere un attaccante senza pagare il cartellino e venderne un altro per evitare di ritrovarsi nella stessa situazione: la Juve pensa allo switch.