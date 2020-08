2









Da qualche giorno circolano rumors sulla possibilità che la Juventus possa cedere Dybala. Offerte nono ne sono arrivate, ma nel caso giunga una proposta a tripla cifra è stata avanzati l’ipotesi che il club bianconero possa prenderla in considerazione, alla luce dell’impatto economico positivo che porterebbe la sua cessione. Soluzione che caldeggiano dall’Argentina. Stando a quanto riporta il Clarin, l’Instituto de Cordoba, primo club della Joya, tifa per la cessione dell’argentino in quanto riceverebbe il 2,5% della cifra totale come diritti di formazione.