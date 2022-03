E' arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia del mancato rinnovo di Paulo Dybala che, dalla prossima stagione non vestirà più il bianconero. Nelle prime ore della mattinata di oggi infatti, si è svolto l'incontro tanto atteso tra l'entourage del giocatore e la dirigenza della Continassa, il quale ha portato ad una clamorosa fumata nera. L'offerta al ribasso da parte di Madama e la non centralità nel progetto da parte dell'argentino, hanno generato la definitiva rottura tra le parti e ora bisognerà rimpiazzare La Joya con un sostituto all'altezza.



I NOMI - A dire il vero i nomi all'altezza del numero 10 sono ben pochi, soprattutto quelli in circolazione. La dote tecnica e le qualità di Paulo Dybala non sono mai state messe in discussione, al contrario della sua condizione atletica e fisica, causa principale della sua scarsa continuità nell'arco di un'intera stagione. Il primo nome che verrebbe in mente a chiunque è quello del giallorosso Nicolò Zaniolo, da sempre dichiarato 'juventino' e sul quale la società bianconera avrebbe già avviato una trattativa da diverse settimane. Il romanista è anche quello più indicato per via della sua posizione in campo, molto simile a quella dell'ex stella del Palermo, oltre che per le sue qualità balistiche. Ma ipotizzando anche ad un cambio di modulo, si potrebbero accostare i nomi di Paul Pogba e soprattuto di Sergej Milinkovic-Savic, entrambi inseguiti a lungo dalla Juventus. Un'altra soluzione invece la Vecchia Signora potrebbe averla in casa e il riferimento va alla baby stella dell'Under 23 Matias Soulè, in forte crescita e praticamente un sosia della Joya per il modo di giocare. Tutti i nomi nella GALLERY di seguito.