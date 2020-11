1









Paulo Dybala via dalla Juventus? Uno scenario non così assurdo secondo i bookmakers, che lo quotano a 1.72. Quota più alta per la permanenza in bianconero, che si può giocare a 2.00. Una situazione delicata che ha spinto anche i betting analyst a dare per favorito l'addio di Dybala alla Juventus, con la quale sta trattando da mesi un rinnovo che tarda ad arrivare e in campo sta trovando sempre meno spazio nella nuova gestione Pirlo.