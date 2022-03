Da circa 4 giorni a questa parte il futuro di Paulo Dybala è stato completamente stravolto e in parte anche quello della Juventus. L'attaccante argentino infatti non rinnoverà con la Vecchia Signora e ora gli scenari su quale potrebbe essere la sua prossima destinazione sono molti. La Joya intanto, non sembra affatto entusiasta di questa decisione e soprattutto del momento che sta passando e stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, molti suoi ex compagni gli avrebbero recpaitato dei messaggi di affetto e di sostegno al suo indirizzo. Da Pjanic a Pogba, fino a Matuidi.