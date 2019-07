Paulo Dybala verso il Manchester United. Il club bianconero sta trattando con i Red Devils lo scambio con Romelu Lukaku e secondo quanto riporta il tabloid The Sun, la richiesta d'ingaggio dell'attaccante argentino è di 14 milioni di euro, quasi il doppio rispetto a quanto guadagna adesso alla Juventus (7,5 bonus inclusi). Le trattative stanno andando avanti a Londra dove in giornata è arrivato anche Fabio Paratici. Dybala, invece, sarà a Torino domani per le visite mediche con la Juve. In attesa di novità dall'Inghilterra.