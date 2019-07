Paulo Dybala apre alla cessione, pronto a lasciare la Juve se dovesse capire di non essere centrale nel progetto bianconero. Come scrive Tuttosport, due sono i club interessati alla Joya: il Manchester United, che è in prima fila, e il Paris Saint-Germain, dove c'è Leonardo, suo grande estimatore. Lo stesso Paris da cui la Juve avrebbe chiesto notizie per Neymar. Insomma, scambio in vista? Difficile, se non impossibile. Questioni chiaramente economiche, con la Juventus che deve chiudere quanto prima una super cessione. Ecco, a proposito della Joya: dall'Inghilterra rimbalza la notizia di una super offerta da 80 milioni di sterline, ben 90 milioni di euro. La Juve accetterà? Stando alla necessità di chiudere cessioni...