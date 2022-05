Un contatto iniziale e un altro reale, per andare avanti nonostante qualche difficoltà. Paulo Dybala e l'Inter si stanno avvicinando, ogni giorno un passo in avanti. Lo staff del giocatore ne riparlerà con l'Inter oggi, l'apprezzamento dei nerazzurri è totale e ormai è alla luce del sole. Anche Paulo si è esposto nel privato: la destinazione Milano piace, eccome.



CADUTE LE REMORE - Come racconta La Gazzetta dello Sport, sono cadute le remore sul passaggio diretto Juve-Inter. Anzi: Paulo è carico per iniziare una nuova avventura in una grande del calcio italiano, Italia che Dybala considera casa e non vorrebbe lasciare. Milano, in particolare, piace alla compagna Oriana, con la quale spesso andava in città. PUNTO FERMO - Intanto, Paulo è in Spagna, a Bilbao, prepara con l'Argentina la partita contro l'Italia. Oggi l'incontro tra Antun e l'Inter serve a mettere un punto fermo. D’accordo con il suo agente e amico di famiglia Jorge Antun, Paulo aspetterà il giusto l’Inter di Beppe Marotta: proprio l’a.d. nerazzurro è l’uomo che lo aveva svezzato quando alla Juve dal Palermo.