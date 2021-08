"Test importante e serio, quello contro i Gasper-sons, che Madama Allegra ha superato con una buona prestazione, la migliore delle quattro amichevoli disputate fin qui nella pre-season". Marcello, direttore editoriale de ilBianconero.com, ha commentato così la vittoria della Juve contro l'Atalanta a calciomercato.com, aggiungendo: "Adesso, c’è da scommetterci, lo scafato Antun si giocherà pure sta rete sul tavolo della trattativa per il rinnovo, che ci augura arrivi il prima possibile in modo da poter avere l’argentino concentrato solo sulla stagione entrante. Quella che dovrà essere del riscatto della Juve, ma anche suo personale, dopo le appena 26 presenze e i 5 gol dello scorso anno, causa pure infortuni no stop. Di gran lunga la peggiore da quando Paulo è alla Juve. Al debutto di domenica prossima a Udine ci si aspetta di vedere anche un altro, migliore di quello visto prima in Catalogna e poi contro l’Atalanta. Un giocatore vistosamente fuori forma e non del tutto sul pezzo".