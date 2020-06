Un altro gol dalla distanza, sono 20 da quando è alla Juve. Paulo Dybala è cambiato, in questa stagione ha svoltato e sta riuscendo finalmente a mettere d’accordo tutti. Forte, deciso, maturo. Sbaglia contro il Napoli ma reagisce da campione a Bologna. Segna e gioca, determina. Dybala ha deciso di restare a ogni costo, rifiutando in sequenza Manchester United, Tottenham, Paris Saint Germain e ora fa il bene della Juve. In tutto questo c'è un dato che colpisce: 20 gol da fuori area in Serie A da quando è alla Juve, cioè dal 2015. Solo Messi ne ha fatti di più. E il Corriere dello Sport titola proprio: "Dybala vale Messi".