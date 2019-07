Your browser does not support iframes.

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Paulo Dybala, gioiello della Juventus, e la sua splendida Oriana Sabatini, con la quale si trova al momento in vacanza. Con anche un siparietto piccante, in riferimento a una foto pubblicata dalla modella sul popolare social network Instagram. "Toglimi la sabbia" scrive Oriana come messaggio e la Joya risponde subito dopo: "Dammi cinque minuti e arrivo". Insomma, vacanze da urlo per Dybala e per la sua compagna, insieme anche a Leandro Paredes e Rodrigo De Paul, compagni di Nazionale in Argentina.



Qualche scatto della bellissima Oriana nella nostra gallery dedicata.