Vacanze da sogno per Paulo. L'attaccante dellaè ad Ibiza, in Spagna, in compagnia della fidanzata, Oriana, e di alcuni amici, tra cui, compagno in bianconero. E poi c'è anche il fisioterapista, per proseguire nel recupero dall'infortunio. Relax, sole, mare e...scatti, da pubblicare poi sui propri profili social. Come l'ultimo, che ritrae Dybala con gli amici a bordo piscina. A corredo dell'immagine, la didascalia "Gang".