Dybala e Juventus, certezze e speranze. La certezza è che le due parti siano fermamente determinate a trovare un accordo.Siamo intorno ai 9-10 milioni, alto, ma lontano dalle richieste di più d’un anno fa. Si tratta quindi sulla clausola rescissoria.Le speranze o meglio i dubbi riguardano Dybala. Non le sue doti tecniche e nemmeno la tenuta caratteriale. Qualcosa di più certificabile: il suo stato di salute. Sì, il vero punto è questo: il fisico. La Joya non sembra essersi ripresa del tutto, non è riuscita a recuperare e a potere giocare “normalmente” più partite di seguito. Lo scorso campionato rientrò alla grande. Una partita e poi cominciò ad affievolirsi.Velocità nel breve, scatto, ritmo fanno sì che un ritardo d’una frazione di secondo pesi come un macigno. E l’impressione è proprio questa: che sia costretto a giocare con un po’ di freno a mano tirato come se non se la sentisse di spingere, forzare fino in fondo.Anche adesso che è ritornato, non è ritornato del tutto; sembra che i fantasmi di una nuova ricaduta lo perseguitino. Non si tratta dei “demoni” della Biles, ma di antenne che gli fanno sentire come ancora qualcosa non vada.Ce la farà? Questo è il dubbio che si annoda alla speranza.