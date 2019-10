Paulo Dybala si sta trasformando in uomo assist perfetto al fianco di Cristiano Ronaldo. La Joya deve ancora festeggiare il suo primo gol in stagione, ma ha servito due palloni perfetti per gli ultimi gol segnati dal fenomeno portoghese tra campionato, contro la Spal di testa, e Champions League, contro il Bayer Leverkusen con un destro a infilare Hradecky. Il tridente con Gonzalo Higuain non è ancora collaudato e Dybala si gioca le sue carte per essere titolare. E, secondo quanto riportato da Tuttosport, è favorito sul Pipita per il derby d'Italia contro l'Inter di domenica sera a San Siro.