Dybala ha detto no. In realtà non ha detto proprio niente. E' passato un altro giorno a Torino, ma non si è mosso nulla: né dall'Italia in direzione Inghilterra, né dall'Inghilterra in direzione Italia. Filtra pessimismo, pure un po' di tensione. Così come racconta Calciomercato.com, il maxi scambio si è complicato.



COSA MANCA - Jorge Antun, rappresentante di Dybala nella trattativa, ha spiegato tutte le richieste alla Joya. Che però non ha registrato sviluppi, e nemmeno l'hanno fatto i dirigenti dello United, impegnati a chiudere Maguire in difesa. Nessuna telefonata, ecco, a Dybala. Che è rimasto a casa, dove si è allenato, evitando il mondo esterno e soprattutto una capatina alla Continassa. Il confronto con Sarri dovrà aspettare il 5 agosto, ma con Paratici i rapporti sono freddi. Inter e Psg osservano interessate...