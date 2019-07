La Juve si è inserita nell'affare Lukaku. Non è solo una cotta estiva, è un vero e proprio interessamento. Importante e pesante. Soprattutto perché c'è Dybala in mezzo, che non ha intenzione di mollare Torino e la Juve, ma che vaglia e valuta le opportunità di mercato che gli stanno piovendo addosso. Soprattutto quella del Manchester United, con i Red Devils che vogliono inserire la Joya in questo maxi affare e trovare subito una quadra economica con l'argentino. Ecco, non che i rossi di Manchester non abbiano velleità di soddisfarlo: ma la richiesta di Dybala è importante, importantissima. Ben 10 milioni di sterline all'anno. Lo racconta La Gazzetta Sportiva.