Paulo Dybala via dalla Juve. Affare in corso. La Joya non vuole lasciare i colori bianconeri, ma la società ha deciso di venderlo e l'accordo con il Manchester United è vicino. E Romelu Lukaku non sembra il nodo principale, anzi. L'argentino, infatti, deve ascoltare le offerte dei Red Devils prima di dare il suo consenso o meno all'affare.



Come scrive calciomercato.com, nelle scorse ore, infatti, è arrivato in Inghilterra uno dei suoi uomini di fiducia: Jorge Antun. Lui sarà agente di Paulo Dybala nella trattativa del Manchester United, nonostante di solito sia impegnato a curarne gli interessi extra-calcistici. Così lui avvierà la trattativa con lo United.