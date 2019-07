Paulo Dybala e il suo futuro. E' questo il tema principale in casa Juventus, con il numero 10 argentino che è fortemente voluto dal Manchester United, ma non sembra così convinto di voler accettare l'offerta inglese. In ballo c'è la sua Juve, in cui vorrebbe restare, ma da cui potrebbe separarsi, perché la dirigenza ha già scelto per lui. Manca solo il suo sì. Domani il confronto decisivo con Sarri, quando arriverà alla Continassa. Con lui, spiega Goal, ci sarà Jorge Antun, uomo di fiducia della Joya. Ora è quasi tutto sul piatto.