Paulo Dybala si avvicina sempre di più al Manchester United. Lo scambio tra l'attaccante argentino e Romelu Lukaku è già stato impostato e come riporta Sky Sport, in queste ore si sta ancora parlando di un possibile conguaglio economico in favore della Juve che valuta l'attaccante circa 100 milioni di euro. I Red Devils possono coprire questa cifra con il cartellino di Lukaku e circa 15 milioni di euro cash. Se queste cifre fossero confermate la plusvalenza per i bianconeri sarebbe di circa 80 milioni di euro.