Paulo Dybala resta sulla bocca di tutti. L'attaccante argentino, restato in estate alla Juve nonostante le lusinghe di diversi club, è pronto a ritagliarsi un ruolo più centrale nella squadra che sta nascendo agli ordini di Sarri. Ma, a gennaio, secondo quanto riferito da Sky Sport Uk, Manchester United e Tottenham potrebbero tornare alla carica, per provare a portare la Joya in Inghilterra.