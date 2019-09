Paulo Dybala è in ripresa. L'attaccante argentino della Juve è in ripresa, dopo un inizio di stagione che lo ha visto per la maggior parte del tempo in panchina. Sarri con il Brescia dovrebbe riproporlo da titolare, e c'è una statistica che sorride all'argentino. Infatti, l’ultima tripletta dell’attaccante in Serie A è arrivata in trasferta proprio contro una squadra neopromossa: aprile 2018 contro il Benevento.