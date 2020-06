Paulo Dybala sta vivendo una stagione da urlo. Il sinistro all’incrocio dei pali contro il Bologna ha scacciato i fantasmi della finale di Coppa Italia contro il Napoli (in cui ha sbagliato ai calci di rigore), ed ora si appresta a continuare il suo show. Tre gol nelle ultime quattro partite, ovvero la punizione contro il Brescia, la perla d’esterno contro l’Inter, poi tre mesi di stop causa coronavirus e il tiro ‘alla Del Piero’ contro il Bologna. Ma i numeri della Joya sono più fitti e spalmati nel tempo: come riporta Tuttosport, il 10 bianconero ha messo lo zampino in 10 gol della Juventus nelle ultime 11 giornate, tra reti fatte, propiziate con un assist o con un rigore trasformato. Nel complesso della stagione, si tratta di una giocata ogni 89 minuti. Show must go on.