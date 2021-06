Una 'mask' in regalo. E il Pipita che omaggia l'ex compagno di squadra, in maglia dieci e connazionale, Paulo Dybala. Come racconta il Corriere dello Sport, sono però giorni molto caldi per Dybala: per lui sarà tempo di riprendere, anche insieme ad Antun, l'agente, la trattativa per il rinnovo di contratto. I bianconeri vogliono puntare su di lui indipendentemente da ciò che farà Cristiano Ronaldo e sarà necessario trovare un punto d'incontro. Scrive il CorSport: "Il rapporto con Allegri non è sempre stato rose e fiori, ma ora i presupposti sembrano già completamente diversi. D'altronde Dybala ha sempre manifestato la volontà di restare in bianconero, toccherà a Max e a Federico Cherubini toccare le corde giuste per trovare un rapido accordo".