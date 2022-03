Il gol di Dybala è valso l'1 a 0 per sbloccare il match contro la Salernitana, vale per spegnere le polemiche degli ultimi giorni e arrivare nel migliore dei modi alla giornata chiave di domani, quando si discuterà il rinnovo. Inoltre, permette al numero 10 di entrare nella top ten dei marcatori in maglia Juventus, con 113 gol. Adesso, mette nel mirino Baggio al nono posto, con 115 gol.