Una metà di 2020 da ricordare, scandita da giocate, gol e un titolo MVP della stagione 2019/2020 da coccolare nei tempi più bui. Come quelli che Paulo Dybala ha trascorso nella seconda parte, da settembre in poi, e neanche il ricordo di essere stato incoronato come miglior giocatore del campionato passato ha fatto scattare la scintilla nei piedi della Joya. Gli ultimi scatti che rimarranno impressi di questo 2020 saranno il botta e risposta con Agnelli sulla questione contrattuale e i problemi fisici che l’hanno escluso dalle ultime due gare stagionali, Parma e Fiorentina. In questo anno che assomiglia molto ad un climax discendente, l’unica costante resta la sua Oriana Sabatini. Con lei ha condiviso tutto, gioie e dolori, dal lunghissimo periodo di Covid-19 ai gol a ripetizione con il suo partener in crimes Ronaldo, ai guai fisici autunnali fino alle tante serate storte. C’è sempre lei, Oriana. Con lei e il suo amore ripartirà il 2021, con la speranza di risorgere calcisticamente e condividere nuovamente ricordi felici. Sfoglia la gallery per vedere le foto di Oriana Sabatini