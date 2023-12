Ci sono momenti che ogni tifoso della Juventus non dimenticherà mai, tra questi c'è certamente la doppietta di Pauloal Barcellona in quella gara di Champions League che si è conclusa per 3-0. Non solo, nei cuori di ogni tifoso ci sarà sempre quel 17 maggio 2022: le lacrime infinite, inconsolabili. Il giro di campo per prendersi ogni secondo di affetto dei tifosi che in quegli anni lo avevano visto crescere. Le tribune colme di bambini con la maglia numero 10 o numero 21 di Dybala. Quellache impazzava, diventata ormai un simbolo. Ma la verità è fatta per essere accettata ed ora Paulo Dybala è un giocatore della Roma.Con la maglia numero 21 costituisce la coppia d'attacco giallorossa con Romelu. Sabato alle 20.45 tornerà in quella che per lui è stata casa: lo Stadium.Uno dei motivi per cui si era arrivati alla separazione erano proprio i numerosi infortuni dell'argentino, che ancora lo tormentano. Tuttavia la Vecchia Signora aveva ingaggiato Angel Di Maria per sostituirlo e l'epilogo è noto a tutti. Classe e talento a Dybala non sono mai mancati, oltre ad un sinistro pregiato, invidiabile.anche se i talenti del reparto offensivo bianconero restano sotto gli occhi di tutti. Appuntamento a sabato, per ricordare le emozioni che hanno scritto un pezzo di storia della Juventus.