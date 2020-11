"Paulo Dybala è l’unico giocatore a segno in tutte le ultime sei stagioni di Champions League con la maglia della Juventus". Così l'UEFA, sul suo profilo ufficiale Twitter, ha celebrato il ritorno al gol della Joya, alla prima marcatura stagionale. Un tweet a cui lo stesso Paulo replica: "E per festeggiare, potete darmi anche la doppietta?". Un chiaro riferimento alla seconda rete, che la Uefa ha bollato come autogol e non come gol di Dybala. Lui ma non solo in questa notte, chiusa con il 4-1 al Ferencvaros.​



