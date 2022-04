4









E’ ritornato l’entusiasmo in casa Juve dopo aver conquistato l’accesso alla finale di Coppa Italia, dove ad attenderla ci sarà l’eterna rivale di sempre, l’Inter. Ma questa volta il Derby d’Italia assumerà un significato diverso rispetto a quello che ha sempre caratterizzato questa sfida nel corso degli anni. Già, perchè al centro dell’attenzione non ci sarà solamente il prestigioso trofeo, ma anche e soprattutto quella che sarà la prestazione di Paulo Dybala. Come noto da tempo ormai, l’attaccante argentino lascerà Madama nella prossima stagione per volontà proprio dei bianconeri ed inevitabilmente, alcuni club hanno già iniziato a sondare il terreno per capire l’entità della situazione.



PASSI INDIETRO – Non poteva essere diversamente d’altronde, dato che si tratta di uno dei giocatori più tecnici nell’intero panorama calcistico, terribilmente condannato dalla sua fragile condizione fisica che, lascia scetticismo in luoghi diversi. Questa, forse è anche la causa che ha portato Tottenham ed Atletico Madrid a fare dietrofront rispetto alle considerazioni iniziali che erano state fatte a riguardo. In queste ultime settimane infatti, le piste che avrebbero potuto portare in Spagna e in Inghilterra sembrano essersi congelate del tutto, lasciando intendere che al momento l’unica strada percorribile porta in direzione Milano.



INTER, GLI ULTIMI PASSI – A dire il vero, c’è solo una sponda del capoluogo lombardo in cui Dybala potrà approdare e non è quella rossonera. Andiamo con ordine, la prima squadra a farsi sotto è stata l’Inter di Beppe Marotta, contrastata in un secondo momento anche dai ‘cugini’ del Milan che però hanno altre esigenze al momento, come quella di portare a Milanello un attaccante che possa garantirgli un elevato numero di gol e questo certamente non lo trova in Paulo. Ecco che dunque i nerazzurri avrebbero una corsia preferenziale e stando a quanto appreso in esclusiva da IlBiancoNero.com, l’ex ad della Vecchia Signora avrebbe già trovato un’intesa di massima con l’entourage del giocatore, con Dybala che sembra intenzionato a sposare il progetto Inter. Le cifre si aggirano attorno ai 7,5 milioni di euro a stagione, piu 5 da commissionare a Jorge Antun. Prima di procedere con l’assalto finale però, il club della Pinetina dovrà cedere per fare spazio a Dybala e il candidato indiziale a lasciare la Madonnina sembra essere il suo connazionale Lautaro Martinez.



BARRIERE CROLLATE – A questo punto, resta solo da capire quale sia la reale volontà del numero 10 bianconero che, fino a qualche settimana fa sembrava essere lontanissima da un trasferimento a Milano. Ora però, con il passare dei giorni e con i tifosi juventini che si stanno rassegnando all’idea, tutte le barriere sentimentali ed emotive che potevano vincolare questo passaggio sembrano affievolirsi sempre di più. In virtù di questi fattori e del fatto che l’Inter è realmente l’unica squadra interessata a portare a termine la trattativa, viene logico pensare che, salvo colpi di scena vedremo Paulo Dybala ancora a lungo in Italia.