Come racconta Gazzetta, l’Inter e Dybala di nuovo intorno a un tavolino. Nell’ultimo mese, è almeno il terzo incontro tra le parti. Non c’è bisogno di formulare un’offerta, semplicemente perché l’offerta l’Inter l’ha già sottoposta a chi di dovere: contratto da quattro anni a sei milioni netti a stagione, più bonus che porterebbe l’ex Juventus a toccare quota sette. Per il quotidiano, ci hanno provato Dortmund, Newcastle e Siviglia, ma non solo: anche il Tottenham, che però non ha trovato alcun riscontro. L'ultimo? L’Arsenal. Ma l’Inter è sempre più sicura.