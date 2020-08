Paulo Dybala non ci sarà domani al raduno della Juventus. La Joya è alle prese con la ricaduta all’elongazione del retto femorale che lo ha condizionato nell’ultima parte della stagione, spingendo l’ex Sarri a schierarlo a gara in corso contro il Lione per poi infortunarsi pochi minuti dopo. Tra insistenti voci di mercato e l’ostica trattativa per il rinnovo, il diez argentino sta proseguendo le vacanze ad Ibiza con la sua bellissima Oriana Sabatini. Un bel tuffo romantico ed esplosivo in piscina tenendo in braccio la sua amata, così Dybala sta tenendo lontano i pensieri sul suo futuro.