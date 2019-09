Il Dybala rompicoglioni non manca mai pic.twitter.com/SK3k2Dlzhk — Juve fa cose® (@JuveFaCose) September 17, 2019

Paulo Dybala non sarà in campo dal primo minuto al Wanda Metropolitano ma l'umore dell'attaccante argentino non è per niente basso. Almeno così sembra dai social dove Paulo sorride sempre, che sia con la squadra o con la fidanzata Oriana Sabatini. Oggi, prima della partenza dell'aereo per Madrid,, poi sorride con il suo compagno di squadra. Tutto ripreso da Dybala nelle sue stories Instagram.