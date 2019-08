Anche questa sera Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina. Come a Parma, La Joya dovrebbe essere escluso dalla formazione titolare a vantaggio di Gonzalo Higuain che alla prima di campionato non ha lasciato il segno in termini di conclusioni a rete (e gol) ma è stato una spalla importante per Cristiano Ronaldo. Come confermato anche da Martusciello in conferenza stampa "Paulo è rimasto turbato dopo la panchina all'esordio in campionato" ma "le regole non le faccio né io né lui, si gioca in 11". Anche questa volta, in caso di panchina, Paulo non la prenderà bene e le porte del mercato restano aperte fino a lunedì sera.



PREZZO - Ancora nessun contatto ufficiale tra Juve e PSG, l'unico club che resta potenzialmente in corsa per l'attaccante argentino. Leonardo non ha confermato la chiusura della trattativa Neymar con il Barcellona e anche per questo il futuro di Dybala resta in bilico. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il prezzo che ne fa la Juve è almeno di 70/75 milioni di euro. La Joya può partire e anche la panchina di oggi potrebbe convincerlo a guardarsi intorno. Per La Gazzetta dello Sport, il PSG è l'unica destinazione che Paulo gradirebbe se fosse costretto a lasciare la Juve. Il tempo però stringe, per lui e per i bianconeri.