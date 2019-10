Paulo Dybala parla a Sky Sport al termine di Inter-Juve: "E' stata una partita davvero bella per la voglia che aveva la gente allo stadio. Credo che sia una partita che resterà nella mente di tutti i tifosi. La partita ci dà tanta carica a livello psicologico. Titolare? E' un mistero, il mister dà la formazione prima di uscire dall'albergo. Prima dicevamo con Higuain che sarebbe stato bello lo dicesse prima (ride ndr). Oggi è stato bravi il mister e bravi noi. I cambi sono stati fondamentali. Abbiamo giocato il calcio che vogliamo giocare noi""E' un momento di crescita, noi attaccanti vogliamo giocare tutte le partite ma anche per il mister non è facile. Tutti hanno voglia di dimostrare. Chi gioca segna, il campionato è iniziato da poco, io sono arrivato in ritardo ma posso dare ancora di più"."Non era un momento facile della partita, io dovevo fare il trequartista ed ero stanco, dovevo correre dietro a Brozovic e correre per tutto il campo, vedremo se ci sarà modo di giocare così dal minuto zero".