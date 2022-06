Come ribadito dal calciatore stesso, dopo la Finalissima, l'entourage di Paulo Dybala è al lavoro per dare alla Joya un futuro in un top club. Futuro che, ogni giorno di più, sembra destinato a tingersi di nerazzurro, come racconta la Gazzetta dello Sport: "L’affare Dybala sta per entrare nel vivo, anche se ormai si gioca a carte scoperte. L’Inter ha presentato la sua offerta: quadriennale da 6 milioni netti a stagione, più uno di bonus. Oltre, l’Inter non può andare, ma la corte è serrata e l’ottimismo sempre crescente. Anche perché Paulo nelle ultime settimane ha già piazzato più di un no tra Siviglia, Dortmund e Newcastle. Dybala ama l’Italia e ha voluto ribadirlo ancora una volta, pur senza sbottonarsi troppo sul futuro".