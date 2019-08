Paulo Dybala non ha ancora detto si al Manchester United e secondo quanto riporta Calciomercato.com sono tre i motivi che frenano l'attaccante argentino: il contratto di Dybala e della gestione dei suoi diritti d'immagine è decisamente importante e prevede clausole d'uscita delicate. Il Manchester United per adesso su questo aspetto non viene incontro, così come sulle commissioni alte di un'operazione del genere. Si va attorno ai 14 milioni richiesti dall'entourage di Paulo. C'è di più: lo United non ha ancora risolto l'intesa con Dybala sull'ingaggio, l'argentino vorrebbe che venisse pure rivista la clausola di abbassamento del 25% dello stipendio in caso di mancata Champions League