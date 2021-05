Paulo Dybala, tornato finalmente a totale disposizione di Andrea Pirlo per questo segmento finale della stagione, sta giocando titolare accanto a Cristiano Ronaldo in Udinese-Juventus. Per l'attaccante argentino questa non è una partita qualunque. Il match attualmente in corso alla Dacia Arena, infatti, segna la presenza numero 250 di Dybala con la maglia della Juve tra tutte le competizioni. Un numero ragguardevole di apparizioni con la maglia bianconera, accumulato nell'arco di sei stagioni.

E ricordiamo che Dybala è a un solo gol dall'ingresso nel "club dei centenari" della Juve.