Chi ha tradito di più? Sembra un concorso di colpe e di accuse. Alla fine, emerge solo il dispiacere. Enorme. Per un addio che era certamente scritto ma non ancora digerito, figurarsi se pronto a un rincaro così forte.



Dybala all'Inter ha scatenato e sconvolto tanti tifosi bianconeri, anche perché le lacrime della Joya sembravano di enorme appartenenza e da lì per tanti era diventato impossibile vederlo davvero ai nerazzurri. E invece, con l'incontro tra Marotta e Antun, anche l'ultimo sogno è stato spezzato. Dybala sarà dell'Inter, dunque un avversario della Juventus.



Eppure, c'è ancora chi lo "difende", citando tanti esempi di giocatori attaccati alla maglia e poi volati ai rivali. Uno su tutti: Leonardo Bonucci, oggi capitano della Juventus.



Leggi nella gallery dedicata.