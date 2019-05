Chiudere al meglio una stagione complicata per poi pensare al futuro:vuole gettarsi alle spalle le critiche con una bella prestazione contro la Sampdoria. A Marassi l’attaccante argentino partirà titolare al fianco di Kean e andrà alla ricerca del suo(lo score al momento è fermo a 5 reti in Serie A e 5 in Champions League). “Paratici sa che voglio restare alla Juve”, ha chiarito la Joya negli scorsi giorni, ribadendo la propria volontà di continuare in maglia bianconera. Tutto dipenderà però dal prossimo allenatore e dalla decisione della società, che vedrà arrivare diverse offerte per Dybala nel corso della prossima estate.