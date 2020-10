Domani, intanto, torna titolare. E il futuro? Dipenderà tutto dal rinnovo di contratto, per ora in fase di stallo. Stando però a quanto riporta SportMediaset, la Juve deve stare attenta anche alle manovre del Chelsea su Paulo Dybala: "Dalla Spagna sono rimbalzate, nelle scorse ore, delle indiscrezioni che parlano di un Chelsea disposto a fare follie per la Joya. Il club londinese avrebbe stanziato tra gli 80 e i 100 milioni per convincere la Juventus a privarsi del suo numero 10. Per Dybala sarebbe poi pronto un contratto da circa 10 milioni all’anno. E' chiaro che, se le voci e le cifre avessero un fondamento, entrambe le parti avrebbero tutti i vantaggi in un futuro di Paulo in Premier League", si legge sul noto portale.