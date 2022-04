In uscita dalla Juve e a caccia di una nuova avventura. Paulo Dybala è pronto a salutare, non per sua volontà, i bianconeri dopo 7 anni d'amore e a cambiare ambiente. Ma dove andrà? Diverse idee, molte voci e proposte, eppure ad oggi nulla di così concreto, almeno non dalle big d'Europa.



E, allora, dove andrà? Come scrive il Corriere dello Sport: "A oggi per Dybala si sono mossi Arsenal e Newcastle che non sono andati oltre la manifestazione d’interesse. Paulo è ancora freddo, nonostante preferisca uscire dall’Italia: nel caso in cui non trovasse all’estero quello che cerca, la sua preferenza cadrebbe sul Milan, la cui politica non prevede accordi economici particolarmente lunghi e onerosi. Apprezzabile - in tal senso - la disponibilità di Marotta, l’amatore che portò Paulo alla Juve da Palermo: non potendosi caricare di ingaggi impegnativi, ha fatto sapere al giocatore che per un anno, a numeri praticabili, lo prenderebbe volentieri per consentirgli il rilancio in grande stile".