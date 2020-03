6









Ritornare con la memoria ad un anno fa, di questi tempi dove tra l'oggi e il domani sembrano passare secoli, forse è uno sforzo eccessivo. Lo sa bene anche Paulo Dybala, che dalla quarantena con Oriana lascia filtrare ogni giorno grande divertimento, ma che non vede l'ora di riprendere da dove aveva lasciato. Già, da quel gol all'Inter, da quel controllo di sinistro, con conseguente colpo di punta a spiazzare Handanovic: se si dovesse scegliere un uomo copertina, in questo campionato travagliato, Dybala forse sarebbe in lizza per rappresentare i bianconeri. Sembra quindi solo un ricordo, il turbinio di mercato in cui è rischiato di finire, tra lo scorso luglio e lo scorso agosto.



ARIA DI RINNOVO - Prima venne il Tottenham, poi lo United, poi voci di Psg. E sempre, quando sembrava tutto fatto, spuntava un cavillo, qualcosa che bloccava la trattativa. L'estate di Dybala ad un passo dall'addio è stata spazzata via da autunno e inverno a misura di rinnovo, così, la Juventus ci sta pensando. Far salire lo stipendio, 7 milioni netti a stagione per la Joya attualmente, e allungare di un anno la scadenza fissata al 2022 sarebbe il giusto premio per la fiducia mantenuta, eppure le voci di mercato non sembrano finire qui.



LEONARDO - Infatti, secondo quanto riporta Calciomercato.com, il Paris Saint-Germain non ha smesso di pensare all'argentino. Nelle intenzioni di Leonardo, ci sarebbe proprio quella di investire su Dybala, una volta ceduto Neymar. Già, perché un altro tormentone pronto a ripetersi, è proprio quello riguardante il brasiliano, rimasto a Parigi ancora una stagione, ma ormai prossimo alla separazione. Con i tanti soldi provenienti dalla cessione di Neymar, il Psg vorrebbe rinvestire su Dybala, ma a quale prezzo? Sicuramente, in questo momento, i 70 milioni pronosticati la scorsa stagione non basterebbero più. La Juventus porva a cautelarsi, sapendo che Dybala non è in vendita, ma che di fronte ad offerte faroiniche, chiunque dovrebbe valutare la tentazione, quantomeno.