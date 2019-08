Mancano ormai poche ore al termine del mercato inglese, crocevia di molte trattative tra la Juventus ed un nutrito gruppo di squadre che partecipano alla Premier League. Fra tutte, l’affaire Dybala-Tottenham è quello che più degli altri ha fatto sobbalzare i tifosi bianconeri. Numerosissimi sui social i messaggi alla Joya di restare alla Juve. Ecco, a quanto riporta Sky Sport 24, quei tifosi della Juve sembra saranno accontentati. Ma vediamo come si sono svolti i fatti. Nella mattinata l’affare si era incanalato nei giusti binari: Dybala aveva trovato l’accordo sull’ingaggio con il Tottenham ed anche la spinosa grana dei diritti d’immagine era stata appianata. Alla Juve sarebbe arrivato un assegno di 70 milioni di euro. Tutti felici e contenti quindi. Invece no. Perché, proprio sul più bello, la Juve ha deciso di togliere Dybala dal mercato. Il motivo? La mancanza di un’alternativa all’argentino. La Juve infatti non ha, al momento, un sostituo dell'attaccante. Tutto bloccato dunque. Tutto saltato. Per il momento Dybala è stato tolto dal mercato ma, resta aperta una prospettiva ancora percorribile: uno scambio tra il 10 bianconero e l’interista Mauro Icardi.