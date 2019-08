L’ora x sta inesorabilmente per arrivare. Alle ore 18.00 di oggi (17.00 in Inghilterra) chiuderà il calcio mercato per le squadre della Premier League. La Juve ha ancora diversi affari in ballo con le quadre che militano nel massimo campionato anglosassone. Tra questi, il più spinoso, è quello che vede protagonisti Paulo Dybala ed il Tottenham. Gli Spurs hanno offerto 70 milioni di euro alla Juve e la società ha dato il via libera per le trattative con il giocatore. Al momento lo spartito sembra quello già suonato con il Manchester United: Dybala spara alto, chiede 10-12 milioni netti d’ingaggio oltre 15 milioni di commissioni. Non va poi dimenticata la questione relativa ai diritti d’immagine da trattare con la Star Image. Per il momento la situazione sembra bloccata. La telefonata intercorsa tra Pochettino e Dybala non ha ridotto le distanze. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nella giornata di oggi, fino all'ultimo minuto utile.