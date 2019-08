di Lorenzo Bettoni

E' saltata la trattativa tra il Tottenham e la Juventus e Paulo Dybala. Il nuovo incontro di questa mattina tra l'entourage del calciatore e la dirigenza del club inglese non ha infatti portato alla fumata bianca di cui si era parlato in Inghilterra. La Juve era d'accordo sulla cessione del calciatore per circa 70 milioni di euro ma, come accaduto con lo United, la trattativa si è arenata di fronte all'elevata richiesta di commissioni e sui diritti d'immagine, un nodo sempre più importante per le trattative, specialmente per i calciatori che finiscono a giocare in Premier League. A rendere la trattativa ancor più complicata, poi, è la posizione di Dybala che sta uscendo da un contenzioso con l'agenzia maltese e il suo ex agente Triulzi che ne detenevano i diritti.



SOLITA FINE - La fine, dunque, è stata la stessa. Niente Manchester United e niente Tottenham per Dybala. L'unico modo che i due club di Premier avevano trovato per sbloccare la trattativa è stato chiedere alla Juve di aiutarli a pagare parte delle commissioni chieste dall'entourage del calciatore. Richiesta che i bianconeri non hanno accolto anche perché, specialmente nel caso del Tottenham, la valutazione del calciatore sarebbe ulteriormente calata rispetto alla volontà del club bianconero che a inizio estate valutava La Joya intorno ai 100 milioni di euro. Niente partenza, dunque. Almeno per ora Dybala resta alla Juventus ma le sirene del mercato non cessano. Sul calciatore resta il forte interesse del PSG ma anche dell'Inter, sempre aperto ad uno scambio alla pari con Mauro Icardi. La Juve, per ora, ha sempre detto di no allo scambio di cartellini tra i due attaccanti argentini ma da qui a fine mercato manca ancora un mese. L'unica certezza è che l'argentino non giocherà in Premier la prossima stagione.



