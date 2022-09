Le parole dia Dazn:ESULTANZA – La mia ragazza si è spaventata, il primo messaggio è stato il suo. Con Vina tutti i giorni beviamo il mate, prima della partita siamo sempre insieme. Adesso Oriana è tranquillaROMA – “Sto cercando di mettermi bene in forma, per me è fondamentale, dare continuità alle partite. Essere un punto di riferimento, aiutare i compagni. Cerco di dare sempre il massimo per me, la squadra, i tifosi che mi hanno accolto in una maniera incredibile. Spero di poter essere un leader calcistico più che fuori dal campo”.RIGORE – “A volte si decide nel momento, io avevo segnato, Lorenzo aveva bisogno per trovare fiducia. Giusto che lo calciava lui, il prossimo vedremo non si decide prima”.ESTATE – “Particolare quando arrivi in una situazione del genere, no nera mai successo. Dovevo mantenere la clama, avevo bisogno di allenarmi con una squadra, dovevo mettermi bene fisicamente. Paura o brutte sensazioni mai avute, sicuramente avrei trovato il miglior posto per me”.TORNARE A TORINO – “Un grande rapporto con tutti quelli che lavorano per la Juve in tutti i settori. Tornare subito alla terza giornata era difficile ma ho cercato di pensare alla mia squadra e dare il meglio per i miei compagni”.