Il sogno di tutti i tifosi bianconeri è diventato realtà nelle prime ore della mattinata di oggi, quando Angel Di Maria si è presentato al J Medical per svolgere le visite mediche di rito e, soprattutto, per salutare quelli che saranno i suoi nuovi tifosi. L'accoglienza è stata calorosa, quasi a ricordare il tributo riservato all'alieno di Funchal quando decise di sbarcare nel mondoche, ora aspetta anche di riabbracciare Paul Pogba. Il francese è infatti atteso all'aeroporto di Caselle a breve, pronto anche lui a fare quello che da tempo viene definito il 'ritorno a casa'. Ma c'è anche un altro candidato che potrebbe aggregarsi al gruppo di Massimiliano Allegri,- Il talento giallorosso è infatti finito nel mirino dei dirigenti della Continassa già da gennaio, e il suo finale di stagione entusiasmante ha contribuito alla causa, non solo alla vittoria della Conference League con la Roma, ma anche per il suo 'curriculum internazionale'. La richiesta del club capitolino vacilla tra i 40 e i 50 milioni di euro, che la Juve vorrebbe finanziare con una formula di prestito con diritto di riscatto, contro la volontà del club deiche pretende l'obbligo. Si tratta dunque di accordarsi sulla formula, ma per quel che riguarda la volontà del giocatore, dubbi non ce ne sono mai stati.- Da qui si origina quello che sarebbe il vero e proprio intreccio di mercato, perchè, come riportato anche da Il Corriere dello Sport, la Roma avrebbe nuovamente messo gli occhi sue la sensazione è che si stia prendendo tempo per. I giallorossi, infatti, potrebbero investire il ricavato della cessione dell'ex Primavera dell'Inter per garantire l'ingaggio richiesto dall'entourage della Joya, piazzando così il colpo tanto atteso dalla Capitale, sponda romanista.