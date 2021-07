Prima il campo, poi il futuro.: prima di sedersi a trattare il rinnovo dell'argentino, la società vuole assicurarsi che il giocatore stia bene e abbia ormai messo alle spalle l'ultima stagione negativa condizionata dagli stop fisici; dall'altra parte, l'attaccante ha una voglia matta di dimostrare di essere tornato quel giocatore che decideva le partite con gol e giocate da campione.- Per questo, il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2022 passerà dalle condizioni fisiche di Dybala: il giocatore è tornato dalle vacanze e. Riflette. Lo vuole al centro della sua squadra così come la società, che vuole ripartire da chi, la Juve, la conosce molto bene. E proprio per questo, in campo il giocatore chiede un ruolo da leader per il presente e il futuro del club. Simbolo e riferimento di una delle società più importanti al mondo.- Dietro all'aspetto fisico c'è quello economico. Nei giorni scorsi sono ripresi i contatti telefonici con il suo agente Antun, atteso in Italia a breve e con il quale si parlerà di cifre e dettagli:. Lui, intanto, è già con lo sguardo puntato alla nuova stagione. Per conquistare (di nuovo) la Juve.