Uno ha appena lasciato la, l'altro, dopo un anno di lontananza, le è stato nuovamente accostato proprio quest'oggi. Reunion argentina per Angele Paulo, che si sono ritrovati in vacanza dopo il Mondiale vinto insieme nei mesi scorsi con la Nazionale: a testimoniarlo una foto condivisa dal Fideo nelle sue Instagram stories, con l'emoji del diamante a richiamare il soprannome - la Joya - dell'attaccante in forza alla Roma. E chissà che i due, tra una chiacchiera e l'altra, non abbiano parlato anche di Juve, che per Di Maria, prossimo a unirsi al Benfica, fa parte del recente passato...