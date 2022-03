Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala, il giocatore più atteso e più discusso, dovrebbe partire dal primo minuto nella sfida con il Villarreal. Al suo fianco, ecco ancora Dusan Vlahovic, sul quale (per Allegri) non pesa la diffida che eventualmente lo priverebbe di Juventus-Inter.



RESTA IL MIGLIOR MARCATORE - Dybala è ancora oggi il miglior marcatore stagionale della Juventus: ha fatto 12 reti, un avvio importante e poi numerose gare saltate per infortunio. Come racconta il quotidiano, il suo ultimo stop muscolare ha fermato sul nascere il “progetto tridente” con cui Allegri aveva schierato la Juve dopo l’arrivo di Vlahovic. Ora Paulo torna a disposizione e proverà a dare idee e soluzioni in prossimità dell’area di rigore. E domani si gioca un'altra partita: quella del rinnovo.