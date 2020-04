La salute non si dribbla. Sarà stato questo, il primo pensiero di Paulo Dybala alla notizia della positività al Coronavirus. Appena qualche giorno prima, s'era bevuto Young e in mezzo tempo aveva beffato Handanovic. Poi, la notizia. Più che 'notizia', una vera e propria. Niente di allarmante, ma la paura in quei giorni passati col fiato corto è rimasta tanta, e alta è ancora oggi la soglia d'attenzione. Per lui e per Oriana.Sì, perché il secondo tampone ha dato ancora esito positivo. E ora c'è da aspettare che questo maledetto virus passi del tutto, che guarisca in ogni modo. I medici della società gli avevano consigliato di fare solo qualche movimento e di evitare di allenarsi sul serio: il recupero dallo sforzo era diventato spaventosamente complicato, con una condizione così debilitante le energie andavano centellinate, a un certo punto raccolte. Paulo ha obbedito: si è organizzato con qualche diretta, ha visto tanto Netflix (ora è passato alle teorie di 'Freud') e alla Play ha mostrato qualche trick degno delle sue azioni in campo. Quando ha potuto, ha ripreso a faticare. "Lo dicevo a Oriana, a me manca uscire per andare al campo, mi manca lo spogliatoio. Non volevo uscire per altro, non per lo shopping, anche se si è arrabbiata", il sorriso di Paulo nell'ultima diretta con il mentore Del Piero. Sincero, spontaneo. Quindi vero. A Dybala manca il campo e manca decidere le partite, per questo appena ha ricevuto l'okay dai medici, è tornato a organizzarsi la rincorsa alla migliore forma. Non sarà semplice: per chi ha avuto una batosta come il Covid, ci vorrà un percorso graduale. E tanta, tantissima pazienza. La salute non si dribbla, ma Paulo l'ha capito.